Çin, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması talebini yineledi

Çin'in Birleşmiş Milletler'deki (BM) Daimi Temsilcisi Fu Cong, dün BM güvenlik Konseyi’nin Filistin konulu toplantısında yaptığı konuşmada, “Pekin, tüm tarafları itidalli olmaya ve Ortadoğu'da gerilimi tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyor” dedi.

Fu Cong, “Çin, İsrail'den, uluslararası toplumun Gazze'deki askeri saldırılarını ve bu şeritteki halka yönelik cinayetlerini durdurma yönündeki taleplerini dikkate almasını istiyor” ifadesini kullandı.

Çinli yetkililer geçenlerde Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulmasını talep etmişti. Pekin aynı zamanda başkenti Kudüs olan 1967 sınırlarına dayalı bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını ve ülkenin Birleşmiş Milletler'e erken üyeliğini de destekliyor.