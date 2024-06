Rusya Devlet Dilbilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Palişçuk, Moskova'da IRNA muhabirine verdiği demeçte, İsrail rejiminin birkaç aydır masum Filistinlileri benzeri görülmemiş bir şekilde öldürdüğünü ve ölenler arasında yüz binlerce çocuk ve kadın bulunduğunu söyledi.

Palişçuk, bugün dünyanın her yerinde, hatta Batı ülkelerinde bile, Filistinlilerin katledilmesine karşı seslerin yükseldiğini ve bu protesto dalgasının ABD toplumuna ve üniversite öğrencilerine de yayıldığını vurguladı. Amerikan polisinin üniversitelerde Filistin halkını destekleyen öğrencilere karşı tutumunu eleştiren Palişçuk, ABD'nin demokrasi ve ifade özgürlüğü iddialarının sadece lafta kaldığını, Washington yetkililerinin bu sloganlar altında kendilerine yarar sağlayacak her şeyi yaptıklarını söyledi. Amerikan yetkililerinin yöntemlerinden birinin yalan söylemek, gerçeği saklamak ve gizlemek olduğunu belirten Palişçuk, gerçeğin Amerikan halkı ve dünya ülkeleri tarafından bilinmesinin Washington için büyük bir tehlike olduğunu, bu nedenle gerçeğin ortaya çıkmasından korktuklarını ve her şekilde bunu halktan gizlediklerini ifade etti.

Palişçuk, İran İslam Devrimi Lideri'nin Filistin halkını destekleyen Amerikalı öğrencilere yazdığı mektuba atıfta bulunarak, bu mektubun gerçeği aydınlattığını belirtti ve zengin içeriğiyle bu mektubun hedef kitlesine ulaşması gerektiğini ifade etti. Her ne kadar Amerikan yetkilileri aydınlatıcı içeriklerin yayılmasını engellemeye çalışsa da, bu tür mektupların önemli olduğunu vurguladı.

Palişçuk, dünya liderlerinin de şu anda gerçeği ifade etme sorumluluğu taşıdığını belirtti. Eğer liderler gerçeği halklarıyla paylaşmazlarsa, milletler uluslararası sahnedeki gerçek durumu göremeyecek ve Filistin konusunda Amerika'nın aldatmacası ile İsrail rejiminin devam eden suçlarına maruz kalacaklar.

Bu Rus Oryantalist, Washington'un arzusuna rağmen, bugün dünya halklarının masum Filistinlilerin sesini duyduğunu, ancak Amerikan yetkililerinin hala Gazze'deki İsrail rejiminin suçlarını gizlemeye ve yalan söylemeye devam ettiğini belirtti.

Palişçuk, Amerikan üniversitelerinde Filistin'i destekleyen öğrencilere yönelik baskıları ve eski deniz piyadesi istihbarat subayı Scott Ritter'ın Rusya'ya seyahatinin engellenmesini, Washington hükümetinin polis devleti yaklaşımının başka örnekleri olarak değerlendirdi ve bunun sebebinin Beyaz Saray'ın halkın gerçeği öğrenmesinden duyduğu korku olduğunu ifade etti.