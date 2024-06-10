10 Haz 2024 11:35
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News ID: 85504178
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Kavurucu Sıcaklar Kapıda: Bazı İllerde 45 Dereceye Kadar Çıkacak

10 Haz 2024 11:35
News ID: 85504178
Kavurucu Sıcaklar Kapıda: Bazı İllerde 45 Dereceye Kadar Çıkacak

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının yükselmeye devam edeceği ve bazı bölgelerde aşırı sıcaklıkların etkili olacağı bildirildi. Uzmanlar, güneş çarpmasına karşı uyarıda bulunuyor.

Türkiye, yeni haftada artan sıcaklıklarla karşı karşıya kalacak. Perşembe ve Cuma günleri, sıcaklıkların zirve yapacağı günler olacak ve bazı illerde termometreler 45 dereceye kadar yükselecek. Güneş çarpması riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

2024 yılı ilkbaharında kaydedilen rekor sıcaklıklar, Haziran ayında da etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, hava sıcaklıkları önümüzdeki üç gün boyunca artmaya devam edecek ve hafta sonuna doğru en yüksek seviyelerine ulaşacak.

 Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. 

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış alan bölgelerde ise yağış anında kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Bölgesel Hava Durumu:

Marmara Bölgesi:

   Edirne: 38°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
   İstanbul: 32°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
   Kırklareli: 35°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
   Kocaeli: 35°C, az bulutlu ve açık

 Akdeniz Bölgesi:

  •    Adana: 35°C, az bulutlu ve açık
  •    Antalya: 37°C, az bulutlu ve açık
  •    Hatay: 32°C, az bulutlu ve açık
  •    Isparta: 33°C, az bulutlu ve açık

 İç Anadolu Bölgesi:

  •    Ankara: 30°C, az bulutlu ve açık
  •    Eskişehir: 33°C, az bulutlu ve açık
  •    Kayseri: 30°C, parçalı ve az bulutlu
  •    Konya: 29°C, az bulutlu ve açık

Yeni haftada Türkiye genelinde yükselen sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların güneş çarpmasına karşı koruyucu önlemler almalarını öneriyor.

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