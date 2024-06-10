Kavurucu Sıcaklar Kapıda: Bazı İllerde 45 Dereceye Kadar Çıkacak

Türkiye, yeni haftada artan sıcaklıklarla karşı karşıya kalacak. Perşembe ve Cuma günleri, sıcaklıkların zirve yapacağı günler olacak ve bazı illerde termometreler 45 dereceye kadar yükselecek. Güneş çarpması riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

2024 yılı ilkbaharında kaydedilen rekor sıcaklıklar, Haziran ayında da etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, hava sıcaklıkları önümüzdeki üç gün boyunca artmaya devam edecek ve hafta sonuna doğru en yüksek seviyelerine ulaşacak.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış alan bölgelerde ise yağış anında kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Bölgesel Hava Durumu:

Marmara Bölgesi:

Edirne: 38°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İstanbul: 32°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Kırklareli: 35°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Kocaeli: 35°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi:

Adana: 35°C, az bulutlu ve açık

35°C, az bulutlu ve açık Antalya: 37°C, az bulutlu ve açık

37°C, az bulutlu ve açık Hatay: 32°C, az bulutlu ve açık

32°C, az bulutlu ve açık Isparta: 33°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi:

Ankara: 30°C, az bulutlu ve açık

30°C, az bulutlu ve açık Eskişehir: 33°C, az bulutlu ve açık

33°C, az bulutlu ve açık Kayseri : 30°C, parçalı ve az bulutlu

: 30°C, parçalı ve az bulutlu Konya: 29°C, az bulutlu ve açık

Yeni haftada Türkiye genelinde yükselen sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların güneş çarpmasına karşı koruyucu önlemler almalarını öneriyor.