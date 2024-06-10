Kavurucu Sıcaklar Kapıda: Bazı İllerde 45 Dereceye Kadar Çıkacak

Türkiye, yeni haftada artan sıcaklıklarla karşı karşıya kalacak. Perşembe ve Cuma günleri, sıcaklıkların zirve yapacağı günler olacak ve bazı illerde termometreler 45 dereceye kadar yükselecek. Güneş çarpması riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.
2024 yılı ilkbaharında kaydedilen rekor sıcaklıklar, Haziran ayında da etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, hava sıcaklıkları önümüzdeki üç gün boyunca artmaya devam edecek ve hafta sonuna doğru en yüksek seviyelerine ulaşacak.
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış alan bölgelerde ise yağış anında kuvvetli esmesi öngörülüyor.
Bölgesel Hava Durumu:
Marmara Bölgesi:
Edirne: 38°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İstanbul: 32°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Kırklareli: 35°C, az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Kocaeli: 35°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi:
- Adana: 35°C, az bulutlu ve açık
- Antalya: 37°C, az bulutlu ve açık
- Hatay: 32°C, az bulutlu ve açık
- Isparta: 33°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi:
- Ankara: 30°C, az bulutlu ve açık
- Eskişehir: 33°C, az bulutlu ve açık
- Kayseri: 30°C, parçalı ve az bulutlu
- Konya: 29°C, az bulutlu ve açık
Yeni haftada Türkiye genelinde yükselen sıcaklıklar nedeniyle dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların güneş çarpmasına karşı koruyucu önlemler almalarını öneriyor.
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