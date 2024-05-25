Londra'da Şehit Reisi'yi anma törenine çok sayıda kişi katıldı

Divan el-Kefil Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Londra'daki İran Büyükelçiliği Maslahatgüzarları, Irak'ın İngiltere Büyükelçisi, alimler, din adamları ve İslam merkezlerinin başkanları ve İngiltere'de yaşayan İranlılar katıldı.

Açıklanan programa göre İranlılar, bugün İran'ın Londra büyükelçiliği önünde toplanarak helikopter kazasında şehit düşen Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için saygı duruşunda bulunacak.

Geçtiğimiz salı gününden bu yana İran büyükelçiliği, helikopter kazasında şehit düşen cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekilerin anısına bir taziye defteri açtı ve bugüne kadar onlarca yabancı ülkenin büyükelçileri ve diplomatları bu diplomatik deftere imza attı.

İngiltere'de yaşayan çok sayıda Yahudi alim de Cuma günü İran cumhurbaşkanının şehadeti nedeniyle taziye ve saygılarını sunmak için büyükelçiliğe gelerek taziye defterini imzaladı.