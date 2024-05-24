İnkılap Rehberi: Cumhurbaşkanının halka açık cenaze töreni, İslam Cumhuriyeti'nin gücünün tüm dünyaya bir mesajıydı

Hüccetü'l-İslam ve'l-Müslimin şehidi Dr. Reisi'nin evine giden ve ailesiyle görüşen İnkılap Rehberi, merhum cumhurbaşkanını İslam Devrimi'nin sloganlarının vücut bulmuş hali olarak değerlendirdi.

Görüşmede, Ayetullah Reisi'nin eşi, çocukları ve yakınlarına baş sağlığı dileyen Ayetullah Hamaney, Cumhurbaşkanı Reisi'nin kaybını ülke için ağır ve onarılamaz bir kayıp olarak nitelendirdi.

Ayetullah Hamaney, Cumhurbaşkanı'nın cenaze töreninde kendisini ziyaret eden yabancı misafirlerin gözlerinden kaçmayan halkın yoğun bir şekilde törene katılmalarına dikkat çekerek, bunu, İslam Cumhuriyeti'nin halk köklerini ve gücünü gösteren, İslam Cumhuriyeti lehine dünyaya verilen bir mesaj ve İran toplumunda ve milletinde derin köklere sahip olan güç olarak nitelendirdi.

İnkılap Rehberi, bu toplantının devamında merhum cumhurbaşkanının samimi hizmetlerinin hayatıyla sınırlı olmadığını vurgulayarak " Reisi Bey'in vefatından sonra da ülke için devam edecek olan çok değerli hizmetleri olmuştur." dedi.

Ayetullah Hamaney kazanın hemen ardından farklı şehirlerde halkın gösterdiği nezaket, sevgi ve bağlılıktan söz ederek "Cumhurbaşkanının sağlığı için duaların eşlik ettiği bu toplanmalar, halkın devrime ve İslam devrimi sloganlarına olan bağlılığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Şehit Reisi'nin İslam Devrimi'nin sloganlarının somut örneği olduğunu belirten Rehber, devrimin ana söylemlerinin cumhurbaşkanının ağzından çıktığını ve bu sloganları kendisinin sloganı haline getirdiğini söyledi.