BM, Ayetullah Reisi için anma töreni düzenleyecek

BM'den edinilen bilgilere göre, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, önümüzdeki perşembe günü İran'ın helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile diğer şehitler için anma töreni düzenleyecek.

Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis, bu toplantının 30 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Francis, Perşembe günü yerel saatle yapılan Genel Kurul toplantısında " Maalesef 19 Mayıs 2024'te vefat eden İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin anısını onurlandırmak benim görevimdir. Genel Kurul adına İran İslam Cumhuriyeti temsilcisinden, İran hükümetine, halkına ve Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'nin ailesine başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum. Şimdi İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi için Genel Kurul üyelerinden yerlerinde durmalarını ve bir dakika saygı duruşunda bulunmalarını rica ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.