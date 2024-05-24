24 May 2024 14:16
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News ID: 85487749
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İran Cumhurbaşkanı'nın şehadeti vesilesiyle Avrupa'dan dayanışma taziye

24 May 2024 14:16
News ID: 85487749
İran Cumhurbaşkanı'nın şehadeti vesilesiyle Avrupa'dan dayanışma taziye

Londra, İRNA- Avrupa'da doğudan batıya, kuzeyden güneye kadar yüzlerce yabancı büyükelçi ve diplomat, helikopter kazasında şehit düşen İran Cumhurbaşkanı'nın ve diğer şehit olanların şehadetleri münasebetiyle ülkemizin büyükelçiliklerine gelerek taziyelerini iletti ve anma kitabını imzaladı.

Ülke temsilcileri, İran büyükelçilik yetkilileri ile gerçekleştirdikleri görüşmede, İranlı diplomatlara bu talihsiz kayıptan dolayı taziyelerini ileterek, İran halkına ve hükümete taziyelerini dile getirdi.

Londra'da, helikopter kazasında şehit olan cumhurbaşkanı ve arkadaşlarına saygı duruşunda bulunmak amacıyla büyükelçilikte hazır bulunan ve anma defterini imzalayan ilk kişi Pakistan büyükelçisi oldu.

Ardından Umman, Tacikistan, Kürdistan Bölgesel Yönetimi, Küba, Ermenistan ve onlarca ülkenin temsilcileri de büyükelçiliğe gelerek şehitlere saygılarını sundu.

İran Cumhurbaşkanı'nın şehadeti vesilesiyle Avrupa'dan dayanışma taziye

Yurtdışında yaşayan İranlılar, bu talihsiz kayıptan duydukları acıyı ve üzüntüyü beyan etmek üzere elçilik binasının önüne çiçek bıraktı.

Açıklanan programa göre, yarın İran Londra Büyükelçiliği önünde hizmet şehitlerini anma töreni düzenlenecek.

Ayrıca İngiltere Alimler Konseyi ve İslam Merkezleri tarafından bu akşam Londra'nın merkezinde bir tören daha düzenlenecek.

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