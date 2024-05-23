Bakıri: Direniş Siyonist rejimi ağır yenilgiye uğrattı

Helikopter kazasında şehit düşen Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ve diğer kişilerin cenaze töreni için Tahran’a gelen Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Mazhar ve beraberindeki heyetler İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile görüştü.

Ali Bakıri, Şehit Reisi ve Şehit Emir Abdullahiyan'ın Filistin halkının haklarını savunma konusundaki ilkeli yaklaşımına ve çabalarına değinerek, “İran İslam Cumhuriyeti, mazlum Filistin halkını savunmak, Siyonist işgale karşı meşru direnişi sürdürmek ve rejimin mazlum Filistin halkına karşı işlediği suçları durdurmak için her türlü çabayı gösterecektir.” dedi.

İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasına yön veren stratejik rasyonelliğe değinen Ali Bakıri, “Direniş bir slogan ya da taktik değil, gerçek unsurlara dayanan bir idealdir ve bu nedenle 7,5 aydır devam eden savaşta en gelişmiş silahlarla donatılmış işgalcileri mazlum ve güçlü Gazze halkını yenmeyi başaramamıştır” diye konuştu.