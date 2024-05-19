19 May 2024 14:44
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News ID: 85482318
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Aliyev: Bugün tüm dünya İran ile Azerbaycan arasındaki dostluğa tanıklık ediyor

19 May 2024 14:44
News ID: 85482318
Aliyev: Bugün tüm dünya İran ile Azerbaycan arasındaki dostluğa tanıklık ediyor

Taran, İRNA- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile yaptığı görüşmede, “İran ve Azerbaycan'ın bölgesel ve uluslararası konulardaki tutumu aynı ve bugün tüm dünya iki ülke arasındaki dostluğa tanıklık ediyor. ” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran ve Azerbaycan sınırında kurulan Kız Kalesi Barajı’nın açılış töreninde iki ülke arasındaki ilişkilerin özel önem taşıdığına vurgu yaptı.

iki ülke sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışına değinen Aliyev, bu projelerin hayata geçirilmesi için çok büyük kapasitelerin kullanıldığını belirtti.

İki ülke arasındaki tarihi ilişkilere dikkat çeken Aliyev, “Bu projenin hayata geçirilmesi iki ülke arasındaki dostluğu gösteriyor. Bugün tüm dünya İran ile Azerbaycan arasındaki dostluğa tanık olmaktadır ve iki ülke arasındaki ilişkiler en üst düzeyde” ifadelerini kullandı.

Aliyev, bugünkü görüşmede önemli konular hakkında istişarede bulunduklarını belirterek “İran ile Azerbaycan arasında ulaştırma alanında hayata geçirilen ortak projeler bizim ve bölgemiz için önemlidir. Kuzey-Güney koridoru bölge için büyük önem taşıyor ve İran'da demiryolu altyapısının kurulmasıyla bu koridor dünyanın en hayati ulaşım kanalı haline gelecek” ifadelerinde bulundu.

Geçen yıl iki ülke arasındaki taşımacılık miktarının yüzde 50 arttığına değinen İlham Aliyev, “Demiryolunun açılmasından sonra bu miktar daha da artacak” dedi.

Aliyev ayrıca Kuzey-Güney koridorunun bir parçası olan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Nahçıvan'a bağlayan Ağbend köprüsünün de bugün hizmete gireceğini belirtti.

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