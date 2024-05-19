Cumhurbaşkanı Reisi'den Aras Koridorunu ziyaret

Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de katılacağı " "Kız Kulesi" barajının açılış töreni için Doğu Azerbaycan eyaletine gitti.

Reisi gittiği Doğu Azerbaycan’da İran ile Azerbaycan arasındaki Aras Demiryolu koridorunu ziyaret etti.

107 km uzunluğundaki Aras Demiryolu koridoru, Doğu Azerbaycan'ın kuzeyindeki Culfa kentinden başlayarak bir köprü ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki Ağbend'e bağlanacak. Bu projenin 36 ayda hayata geçireleceği tahmin ediliyor.

Aras Koridoru'nun bir bölümünün 13'üncü hükümetin son dönemine kadar hizmete geçirilmesi bekleniyor.

7 Ekim 2023’te İran ve Azerbaycan ortak ekonomik komisyon başkanları arasında yapılan toplantıda, Aras Demiryolu Koridoru inşaatına ilişkin idari toplantı belgeleri imzalanmıştı.