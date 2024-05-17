İran’ın ilk hızlı ateş gemisi Keşm güvenlik filosuna eklendi

12,50 metre uzunluğa ve 3,50 metre genişliğe sahip olan bu gemi İran’ın ilk hızlı ateş gemisidir.

Yüzde yüz yerli imkanlarla tasarlanan bu hızlı gemi Keşm Adası limanlarında en kısa sürede yangınla mücadele etmek amacıyla üretilmiştir.