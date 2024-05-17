17 May 2024 15:03
Journalist ID: 5556
News ID: 85480090
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İran’ın ilk hızlı ateş gemisi Keşm güvenlik filosuna eklendi

17 May 2024 15:03
News ID: 85480090
İran’ın ilk hızlı ateş gemisi Keşm güvenlik filosuna eklendi

Keşm, İRNA- Yerli uzmanlar tarafından üretilen İran’ın  “Şehid Halil Acem” adlı ateş gemisi Keşm serbet bölgenin güvenlik filosuna eklendi.

12,50 metre uzunluğa ve 3,50 metre genişliğe sahip olan bu gemi İran’ın ilk hızlı ateş gemisidir.

Yüzde yüz yerli imkanlarla tasarlanan bu hızlı gemi Keşm Adası limanlarında  en kısa sürede yangınla mücadele etmek amacıyla üretilmiştir.

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