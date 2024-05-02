2 May 2024 17:55
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News ID: 85464548
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Hamas'ın Lübnan Temsilcisi: İsrail Refah'a saldırdığında birçok sürprizle karşılaşacak

2 May 2024 17:55
News ID: 85464548
Hamas'ın Lübnan Temsilcisi: İsrail Refah'a saldırdığında birçok sürprizle karşılaşacak

Tahran, İRNA - Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için Kahire'de devam eden müzakerelere değinen Hamas hareketinin Lübnan temsilcisi, müzakerelerin bu aşamasının sonuçlarını değerlendirebilmek ve olumlu yanlarından bahsedebilmek için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

Sama'da yer alan habere göre, El Meyadin'e konuşan Hamas'ın Lübnan Temsilcisi Ahmed Abdul Hadi "Bu müzakere sürecinin olumlu yönünden bahseden taraf ise Amerika ve Siyonist tarafıydı. Ama olumlu olduğuna dair bir yargıya varmak doğru değil." dedi. 

Abdul Hadi, Hamas'ın önerileri ciddi şekilde incelediğini belirterek "Direnişe herhangi bir anlaşmayı kabul etmesi yönünde baskı yapmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

"Netanyahu Refah'a saldırmaya karar verirse birçok sürprizle karşılaşacak" diyen Abdul Hadi "Öneri sayfası bazı kavramları ima edebilecek önemli ifadeler içermektedir. Burada müzakereciler rol oynayacak ve Hamas önerilen önerileri ciddi bir şekilde inceliyor." dedi.

Hamas temsilcisi ayrıca "İşgalciler direnişe destek veren kamuoyunun teslim olabileceğini sanıyorsa yanılıyor." açıklamasında bulundu.

Batıdaki üniversitelerdeki Filistin'e destek protestolarına da değinen Abdul Hadi" Mescid-i Aksa fırtınasının sonuçlarından biri olan bu protestolar tüm dünyadaki üniversitelere yayılacak gibi görünüyor ki bu da Filistin alanında önemli bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

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