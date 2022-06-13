13 Haz 2022 15:10
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İran Savunma Bakanlığı Memuru Simnan Bölgesinde Şehadet Makamına Erdi

İran Savunma Bakanlığı Memuru Simnan Bölgesinde Şehadet Makamına Erdi

Tahran, İRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı memurlarından biri Simnan bölgesinde görev başındayken şehadet makamına erdi.

İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı memuru Muhammed Abdus şehadet makamına erdi.

İran Savunma Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak bu şehidin ailesine başsağlığı dileyerek “İran İslam Cumhuriyeti’nin iktidarı ve önleyici gücü ülkenin yükselişi ve güçlenmesi doğrultusunda hayatını veren mücahitlere borçludur.” ifadelerini kullandı.

Şehit Muhammed Abdus’un cenaze töreni yarın Simnan şehrinde farklı halk kesimlerinin katılımıyla düzenlenecek.



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