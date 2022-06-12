Ayetullah Reisi: Şehit Seyyad Hüdayi İslami Devleti Savunmakta İmtihanından Ak Yüzle Çıktı

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi terör edilen Şehit “Hüseyin Seyyad Hüdayi”nin evinde ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.



Cumhurbaşkanı Reisi Şehit Subay Hüdayi’nin ailesiyle görüşmesinde “Bu alemde hepimiz her daim imtihana çekiliyoruz. Şehit Seyyad Hüdayi kendi sınavını ak yüzle başarıyla bitirdi ve şehadet anına kadar İslam devleti ve değerleri uğruna hayatını tehlikeye attı.” ifadelerini kullandı.



Reisi konuşmasının devamında Şehit Hüdayi’nin terör edilmesine değinerek “İslam Cumhuriyeti Devleti düşmanlarının bu şehadetten payı ebedi lanettir. İslam Cumhuriyeti düşmanlarının savaş meydanlarında bizimle yüzleşeceklerine, böylesi ahlaksızca terör eylemlerine başvurmaları, onların çaresizliğini ve İran İslam Cumhuriyeti’nin zaferi ve gücünü kanıtlıyor.” şeklinde konuştu.



İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi şehadetin sonsuza dek dalgalanan şanlı bir bayrak olduğunu vurgulayarak Şehit Hüdayi’nin ailesine hitaben “Bugün siz şehit ailesinin aziz şehidinizin yokluğunda sabretmek ve direnmekteki imtihanınızın günü. Bugün biz yetkililerin de bu şehidimiz ve diğer tüm şehitlerimizin kanına minnettar olduğumuzu kanıtlamaktaki imtihan günümüzdür.” ifadelerine yer verdi.



Kutsal Türbe Savunucularından olan Şehit Seyyad Hüdayi 22 Mayıs tarihinde Tahran’ın İslam Mücahitleri Caddesinde küresel emperyalizme bağlı İslam İnkılabı düşmanları tarafından terör hedefi oldu ve yüce şehadet makamına erdi.





Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish



