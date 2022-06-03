İran, BM Güvenlik Konseyi'ni sorumluluğunu yerine getirmediği için eleştirdi

Güvenlik Konseyi'nin uluslararası hukukun ihlali ile ilgili düzenlenen oturumunda konuşan Tahtırevançı, İsrail rejiminin mazlum Filistin halkına yönelik cinayetlerini sürdürdüğünü ifade ederek, ''Güvenlik Konseyi'nin İsrail rejiminin insanlığa karşı suç niteliğindeki sürekli, belgeli ve inkar edilemez cinayetlerine ilişkin sessizliği, bu sorumsuzluğun ve sessizliğin apaçık örneğidir'' değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası hukukun temel düzenini oluşturan ilke ve kuralların ciddi olarak ihlal edilmesine karşılık hesap verebilirliğin uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında zorunlu bir öge olarak öne çıktığına dikkati çeken Tahtırevançı, ''Devletler de uluslararası hukuka bağlılıkta ve cinayetlerin işlenmesini önlemekte hukuki taahhütlere sahiplerdir. Tek taraflı zorlayıcı (tek taraflı yaptırımlar) da uluslararası hukuka ayrıkı bir yöntem olarak sivillerin açlık çekmesi için bazı ülkelerin başvurduğu bir yöntemdir. Bu yasa dışı eylemler, uluslararası yasalar ile BM Şartı'nın ihlali anlamındadır'' diye belirtti.

ABD'nin İran karşıtı yaptırımlarına işaret eden Tahtırevançı, ''40 yılı aşkın süredir İran, ABD'nin en ağır ekonomik ve mali yaptırımlarına maruz kalmakta. Bu yasa dışı eylemler direkt olarak çocuklar, yaşlılar ve hastalar başta olmak üzere İran'ın en kırılgan gruplarının hayatını tehlikeye sokmuştur. Örneğin bazı nadir hastalıklara yakalanan çocuklar, ilaç e tıbbi ekipman kısıtlaması nedeniyle son yıllarda hayatını kaybetmiştir. Bu çok canhıraş bir gerçektir'' diye ekledi.

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