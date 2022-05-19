İran halkının insan haklarının ABD ve yaptırımları uygulayanlarca şiddetle ihlal edildiği tespit edildi

Duhan'ın İran'ı ziyaretine değinen Garipabadi, ''Sayın Duhan İnsan Hakları Kurulu'un daveti üzerine tek taraflı ambargoların halkın insan hakları üzerindeki etkisini incelemek ve bu hususta hazırlanacak raporu BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunmak üzere İran'a 11 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi'' diye belirtti.

Duhan'ın İnsan Hakları Kurulu Sekreteri, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Cunhurbaşkanlığı Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı dahil 30 bakanlık ve kurumun temsilci ve yetkilileri ile bir araya geldiğine dikkati çeken Garipabadi, BM Raportörü'nün İran'da yaptırımların insan hakları üzerindeki olumsuz etkileri hakkında incelemede bulunduğunu söyledi.

Duhan'ın sağlık merkezleri ve İsfahan ile Kerec kentlerini gezdiğini ifade eden Garipabadi, ''Sayın Duhan sağlık, ilaç, gıda, havayolu, sigorta, bankacılık, taşımacılık, konut, enerji, emlak, tarım, ekonomi, kültürel miras, sığınmacılar vb. birçok alandaki yetkililerle görüşmeler gerçekleştirerek tek taraflı ambargoların İran halkının insan hakları üzerindeki negatif etkilerini değerlendirdi'' değerlendirmesinde bulundu.

Garipabadi konuşmasını şöyle sürdürdü:

''BM Raportörü sivil toplum kuruluşları ile görüşmesinde önceden planlanan biçimde davrandı ve İran devleti bu konuda müdahil olmadı.

Raportörün en önemli bulgusu şuydu: İlkin ve ikincil ambargolar, yaptırım tehdidi ve yaptırımlara aşırı bağlılık genel olarak İran'da hümaniter durumu kötüleştirmiştir.

Ülke veya kişi ve şirketlere karşı maksimum baskı kampanyası ve politikası, ülkeler arasındaki sorunların barışçıl çözümünü, işbirliği, egemenlik eşitliği ile iç işlerine karışmama ilkelerini ihlal ediyor''.

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