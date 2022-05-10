Hamid Nuri'nin Yargı Süreci İnsan Haklarına Aykırı Bir Biçimde Düzenleniyor

İran Yargı Erki Sözcüsü Zebihullah Hüdayiyan bugün düzenlenen basın toplantısında Hamid Nuri ve Ahmed Rıza Celali’nin dosyasına ilişkin açıklamada bulundu.

Yargı Erki Sözcüsü Hamid Nuri’nin muhabbet hapsi cezası almasına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:



“Maalesef Hamid Nuri için açılan doysa yargı dosyasından ziyade siyasi bir dosyadır ve münafıkların çabalarının etkisi altındadır. Söz konusu dosyada uluslararası ve hatta İsveç’in ülke içi standartları bile bu ülkenin yargı sistemi tarafından riayet edilmiş değil.”



Hüdayiyan açıklamasının devamında “Adil bir yargı süreci için bazı ölçüler göz önünde bulundurulmalı ve sanığın söz konusu haklardan yararlanması gerekiyor. Bu dosyada Hamid Nuri’nin savunma haklarından yararlanamamasının yanı sıra ona insan haklarından yararlanmasına bile önem gösterilmemiştir.” ifadelerini kullandı.



İran Yargı Erki Sözcüsü açıklamasının devamında Hamid Nuri’nin kendi avukatını tanıtmasına rağmen ona başka bir avukatın tayin edildiğine değinerek “Hamid Nuri’nin göz rahatsızlığı var. Onun doktor talep edip kör olma ihtimalinin söz konusu olduğunu bildirmesine rağmen bu meseleye önem verilmemiştir. Aşır bir medyatik ortam içinde söz konusu mahkeme davası düzenleniyor. Hamid Nuri’nin belirlediği tanıklara önem verilmedi oysaki karşı tarafa tanıklarını tanıtmasına izin verilmiştir. Hamid Nuri bir insan ve burada sorulması gereken soru insan hakları iddiasını taşıyanların nerede olduğudur.” şeklinde konuştu.



Hüdayiyan İran İslam Cumhuriyeti’nin kendi vatandaşlarının haklarını savunacağını belirterek Yargı Erki uluslararası işleri sorumluları ve Dışişleri Bakanlığından yetkililerin söz konusu dosyayı takip ettiklerini duyurdu.



İran Yargı Erki Sözcüsü Ahmet Rıza Celali’nin idam kararına ilişkin soruya şu şekilde cevap verdi:



“Ahmet Rıza Celali, Muhammed İran’ın oğludur. Celali 5 yıl önce casusluk ve Mossad teşkilatıyla iletişimde olma, ülkenin milli güvenliğine karşı tehdit, gizli projelerin ifşası ve hatta nükleer bilim insanlarımızın bilgilerini ifşa etme suçlamalarından tutuklandı.”



İsveç söz konusu şahsın göz altına alınmasının ardından ona vatandaşlık verip birtakım puanlardan yararlanmasını sağladı.



Hüdayiyan açıklamasının devamında “Söz konusu şahsın suçları belli ve hakkında idam kararı alınıştır. Verilen karar kesin ve doğal olarak Yargı yetkilileri tarafından icra edilecektir.” dedi.



İran İslam Cumhuriyeti Yargı Erki Sözcüsü Ahmet Rıza Celali ve Hamid Nuri dosyalarının birbirinden bağlantısız dosyalar olduğunu tekrar hatırlatarak her hangi bir tutuklu takasının söz konusu olmayacağını belirterek Nuri’nin günahsız olduğunun altını çizdi.













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