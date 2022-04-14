ABD'nin insan hakları raporları riyakarca ve sapmadır

ABD Dışişleri Bakanlığı'nca 2021 Yılı İnsan Hakları Raporu'na tepki gösteren Garipabadi, ''Knedi halkı ile dünya çapında diğer halkların insan haklarının en büyük ihlalcisi, diğer ülkelerdeki insan hakları konusunda görüş bildirme hakkına sahip değil'' dedi.

ABD'nin bu eylemini ikiyüzlü olarak nitelendiren Garipabadi, bu ülke tarafından yıllık insan hakları raporlarının sunulmasını dünya toplumunu dikkatini bu ülkede yaşanan açık insan hakları ihlallerinden uzaklaştırma ve kendini insan hakları alanında yalandan da olsa bir model olarak gösterme amacını taşıdığını söyledi.

Bu raporda İran'la ilgili bölümü reddeden Garipabadi, ABD'deki insan hakları durumundan duyduğu endişeyi dile getirerek, ''2021 yılında ABD toplumu ırkçılık ve adaletsizlikten dolayı acı çekti, sığınmacılar ve göçmenler yaygın ve geniş şiddet ve eziyetlere maruz kaldı, bazı ülkelere yönelik acımasız ve insanlık dışı yaptırımlar ve zor kulluanımı ABD dış politikasının bariz göstergesiydi, polisin halka şiddet ve kötü muamelesi sürdü, mahkumların daha fazla ihlal edildi ve dünya toplumunun Amerikan demokrasisine güveni ciddi şekilde azalmaya devam etti'' ifadesini kullandı.

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