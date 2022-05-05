İranlı yetkiliden BM Özel Rapotörünün İran ziyareti açıklaması

BM Tek Tarafl Zorlaıcı Eylemlerin Olumsuz Etkilerini İnceleme Özel Rapotörü Alna Duhan'ın İran'a yaptığı ziyaretle ilgili açıklama yapan Garipabadi, ''BM Özel Raportörü'nün İran'ı ziyaret etme talebini iletmesi ve bu talebin tarafımızca kabul edilmesi sonrası 8 Mayıs günü Raportör İran'a 11 günlük bir ziyaret kapsamında gelecek'' dedi.

Duhan'ın misyonunun asıl amacının zorlayıcı tek taraflı eylemlerin halkın insan haklarından yararlanması üzerindeki olumsuz etkilerini incelemek olduğunu kaydeden Garipabadi, ''Bu doğrultua Duhan, kamu ve özel sektörden ve sivil toplum kuruluşlarından çeşitli temsilcilerle bir araya gelecek. Raportör ayrıca bazı merkez ve kuruluşlarda incelemelerde bulunacak'' ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 2014 yılında tek taraflı zorlayıcı eylemlerin insanların insan haklarından yararlanması üzerindeki olumsuz etkilerini araştırma ve inceleme amacıyla özel rapotörün görevlendirilmesine ilişkin kararı onayladı. Batılı ülkeler her yıl bu karara karşı oy kullanıyor.

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