Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Viyana müzakerelerindeki eylemimiz açıktır

Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Hatipzade, ABD'nin İran'a gereken cevapları vermediğini kaydederek, ''ABD kararındaki yalpalamalardan uzak durarak siyasi kararını verirse, çıkmaz yaşanmayacağı gibi anlaşm yüzde yüz nihaileşebilir. Görüşmelerdeki duraklama da İran ile Avrupa'nın sunduğu önerilerinin yanıtsız kalmasıdır ve ABD'nin kararını vermesini beklemiliyiz'' diye belirtti.

Amerikan ve Batı medyasında Nükleer Müzakerelerle ilgili güdülen yöntemin eski taktik olduğuna değinen Sözcü, ''İran ile ABD arasında müzakere edilen konular, İran'ın Nükleer Anlaşma'dan gereken ekonomik avantajları elde etmesi gerektiğidir ve İsrail rejimi veya ABD medyasında iddia edilenlerin aksine, Nükleer Anlaşma'nın Devrim Muhafızları ile bağlantılı olarak gösterilmesi İran'ın tutumu değildir. Anlaşmadan İran halkı kesinlikle kazançlı çıkmalıdır ve bu yapıldığı takdirde nihai anlaşmaya varılabilir'' dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Umman ziyareti çok başarılıydı

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Umman ziyaretinde iyi anlaşmalar sağlandığına işaret eden Hatipzade, Reisi Hükümetinin komşuluk politikası çerçevesinde ülkelerin liderleri ve yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade ederek, ''Umman ziyareti kapsamında 13 işbirliği mutabakatı imzalandı. Birçok ekonomik proje ve plan da uygulanmaya başlandı'' değerlendirmesinde bulundu.

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman'ın da İran'ı ziyaretinde 17 işbirliği senedinin imzalandığına dikkati çeken Hatipzade, İran'ın iradesinin bölge ile ilişkileri güçlendirmeye dönük olduğunu söyledi.

UAEK'nin son raporu insaflıca değildir

UAEK Genel Müdürü'nün ran nükleer faaliyetleri ile ilgili raporunun İran ile bu kurum arasında gerçekleşen görüşmeleri yansıtmadığının altını çizen Hatipzade, ''İran ile UAEK arasında yapılan anlaşmanın ardından yazılı olarak yanıtlarımızı sunduk. Ancak bu görüşmede maalesef yeni bir şey yok ve Grossi de Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında aceleci davrandı'' diye belirtti.

Rusya İran'ın dostu, Ukrayna ile de iyi ilişkilere sahibiz

İran'ın birkaç defa Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları ile görüştüğünü dile getiren Hatipzade, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın Moskova ziyaretinde Ukraynalı meslektaşının mesajının Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a iletildiğini söyledi.

Görüşmelerin kolaylaşması için İran'ın hazır olduğunu bildirdiğini ifade eden Hatipzade, ''Yargılamadan iki ülke iyi ilişkilerimizden yararlanarak durumu iyileştirmeye çalıştık ve iki tarafın suçlamaları bırakması halinde Tahran'da görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazırız'' diye ekledi.

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