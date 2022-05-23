Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası İran temsilcileri katıldı

Şırnak'ta düzenlenen Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası final müsabakaların oynanmasıyla tamamlandı. Turnuvayı erkeklerde Tunuslu Omar Hfaıedh, kızlarda Kazakistanlı Eva Korysheva kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde, Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) destek ve koordinasyonu, valilik, belediye ve Şırnak Üniversitesi'nin (ŞÜ) katkılarıyla üniversite yerleşkesinde 16-22 Mayıs tarihleri arasında devam eden mücadeleler bugün tamamlandı.

Turnuvada, Türkiye, Rusya, Litvanya, Kazakistan, Tunus, Polonya, İran, Gürcistan ve İngiltere'den 14 yaş ve altı 37'si kız 81 sporcudan erkek ve kızlarda şampiyonlar belli oldu.

Kupa ve madalya törenine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar katıldı.

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