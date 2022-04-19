İranlı tenisçilerin katıldığı Çukurova Cup sona erdi

Adana'da Seyhan Belediyesi'nin ana sponsorluğunda yapılan Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası (Tennis Europe Junior Tour) sona erdi. 22 yıldır aralıksız düzenlenen Çukurova Cup'ta tenis şöleni yaşandı.

Adana Tenis Dağ ve Su Sporları Kulübü'nde (ATDSK) 9 Nisan'da eleme maçlarıyla başlayan Seyhan Belediyesi Çukurova Cup Tenis Turnuvası, 11 Nisan'daki ana tablo maçlarının ardından, 17 Nisan'da final maçları ve kupa töreniyle son buldu.

Türkiye, İran, Almanya, Avusturya, Belarus, Belçika, Danimarka, İngiltere, İspanya, İtalya, Kazakistan, Lüksemburg, Pakistan, Romanya, Rusya'dan tenisçilerin katıldığı turnuvada Anton Kartsev'i 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenen Savva Rybkin şampiyon oldu.

Tek kadınlarda Maria Tenase, Ada Kumru'yu (Türkiye) 6-3 ve 6-4'lük skorla 2 sette yenerek, şampiyonluk kupasını kaldırdı. Çift erkeklerde Emre Atlamış (Türkiye) ve Doruk Ege Şahin (Türkiye) çifti, karşılaştıkları Kaan Işık Koşaner (Türkiye) ve Özgür Erdem Turgut (Türkiye) çiftini 6-1 ve 6-3'lük setlerle geçtiler.

Çift kadınlar şampiyonları Anna Kartseva ve Maria Tenase çifti de, 6-2 6-3 setlerde kazandıkları çiftler finalinde Esila Toklu (Türkiye) ve Melis Yıldırım (Türkiye) çifti ile karşılaştılar.