İranlı tenisçiler, Kiş Dünya Turu çiftler bölümünün şampiyonu oldu

18 Yaş Altı Dünya Tenis Turu'nun ilk haftasında çiftler bölümünde Yunus Telaver'ın teknik direktörlüğünü yaptığı İranlı iki genç tenisçi, Türkiye takımını yenerek şampiyon oldu.

Çift kızlar final maçında ise Belçika ve Tunus temsilcileri, Türkiye'den Dorsa Çıraği ve Melisa Uğur'u mağlup ederek, şampiyon oldu.

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nden Fehim Boys, Türkiye'den Gürsoy'u yenerek Dünya Turu'nun ilk haftasının şampiyonu unvanını kendi adına kaydettirirken, Yunus Telaver ve Emir Ali Kavam da üçüncülüğü paylaştı.

Kızlarda Belçika'dan Indira Lapage, Türkiye'den Nisan Han'ı yenerek şampiyon olurken, İran'dan Mandigar Ferzami ve Türkiye'den Karabaçak üçüncü oldu.

Tek erkeklerde final etabında ABD'li Fehim, Türkiye'den Gürsoy'u mağlup ederek Dünya Turu'nun ilk haftasını kazandı. Türkiye'den Gürsoy ikinci, Yunus Telaver ve Emir Ali Kavam üçüncü oldu.

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