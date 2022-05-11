Uluslararası Tahran Kitap Fuarı Açıldı

33. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı 1700 yerli ve yabancı yayınevinin katılımyla bugünden itibaren açıldı.

Uluslararası Tahran Kitap Fuarı 2 yıl boyunca Korona salgınından ötürü sanal olarak düzenlenmişti. Fuara katılmak isteyen vatandaşlar İmam Humeyni Musallasına uğrayıp yayınevlerinin bastığı en yeni kitapları görebilir.

Fuara katılan 1700 yerli ve yabancı yayınevinin yanı sıra 1100 yayınevi de sanal olarak katılım sağlıyor.



