Uluslararası Tahran Kitap Fuarı Açıldı

33. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı 1700 yerli ve yabancı yayınevinin katılımyla bugünden itibaren açıldı.
Uluslararası Tahran Kitap Fuarı 2 yıl boyunca Korona salgınından ötürü sanal olarak düzenlenmişti. Fuara katılmak isteyen vatandaşlar İmam Humeyni Musallasına uğrayıp yayınevlerinin bastığı en yeni kitapları görebilir.
Fuara katılan 1700 yerli ve yabancı yayınevinin yanı sıra 1100 yayınevi de sanal olarak katılım sağlıyor.
Tahran, İRNA- 33. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı bugün iki yıl aradan sonra açıldı.
33. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı 1700 yerli ve yabancı yayınevinin katılımyla bugünden itibaren açıldı.
İlgili haberler
-
Kuran Sergisi Tahran'da katılımcılı düzenlenecek
Tahran, İRNA- Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Kur'an-ı Kerim ve İtret Bakan Yardımcısı Alirıza…
-
Viyana Uluslararası Kitap Fuarı'na İran Kitap ve Edebiyat Evi katıldı
Tahran, İRNA- İran Kitap ve Edebiyat Evi, 13. Viyana Uluslararası Kitap Fuarı'nda ülkemizin…
-
Kültürel ortaklıklar, İran ve Türkiye’nin yayın ve kitap alanındaki işbirliğinin temelidir
Tahran, IRNA- İran Kitap ve Edebiyat Evi Genel Müdürü Eyub Dehgankar, İstanbul 6. Fellowship…
-
Mesut Sadr Muhammedi İRNA'ya Değerlendirdi
Türkçeden Farsçaya Tercüme Serüveni; Son Yıllarda En Çok Hangi Kitaplar Farsçaya Çevrildi?
Tahran, İRNA- Türkiye tarihi uzmanı Mesut Sadr Muhammedi İRNA’ya verdiği özel röportajında…
-
32. Yılın Kitabı Ödülü Kapanış Töreninden görüntüler
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katılımıyla Tahran'ın Vahdet Salonu'nda düzenlenen…
-
Edebiyat dalında yılın aday kitapları açıklandı
Tahran, IRNA- Yılın Kitap Komitesi, bu sene Edebiyat dalında yılın kitabı dalında aday gösterilen…
-
Tahran'da düzenlenecek 2. çevrim içi kitap fuarına 15 ülkeden yayıncılar katılacak
Tahran,İRNA- Tahran'daki 2. Çevrim İçi Kitap Fuarının Başkanı Ali Ramazani, etkinliğin uluslararası…
yorumunuz