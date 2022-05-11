11 May 2022 16:43
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Uluslararası Tahran Kitap Fuarı Açıldı

Uluslararası Tahran Kitap Fuarı Açıldı

Tahran, İRNA- 33. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı bugün iki yıl aradan sonra açıldı.

33. Uluslararası Tahran Kitap Fuarı 1700 yerli ve yabancı yayınevinin katılımyla bugünden itibaren açıldı. 
Uluslararası Tahran Kitap Fuarı 2 yıl boyunca Korona salgınından ötürü sanal olarak düzenlenmişti. Fuara katılmak isteyen vatandaşlar İmam Humeyni Musallasına uğrayıp yayınevlerinin bastığı en yeni kitapları görebilir. 
Fuara katılan 1700 yerli ve yabancı yayınevinin yanı sıra 1100 yayınevi de sanal olarak katılım sağlıyor. 

 

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