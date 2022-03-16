17 Mar 2022 00:01
Journalist ID: 2391
News Code: 84688038
0 Persons

Ekler

32. Yılın Kitabı Ödülü Kapanış Töreninden görüntüler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katılımıyla Tahran'ın Vahdet Salonu'nda düzenlenen Yılın Kitabı Ödülleri 32. Dönemi'nde çeşitli alanlarda ödüle layık görülen araştırmacı ve yazarlar ödüllendirildi. Kameraman: Ahmed Muini Cem

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha