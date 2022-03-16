32. Yılın Kitabı Ödülü Kapanış Töreninden görüntüler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin katılımıyla Tahran'ın Vahdet Salonu'nda düzenlenen Yılın Kitabı Ödülleri 32. Dönemi'nde çeşitli alanlarda ödüle layık görülen araştırmacı ve yazarlar ödüllendirildi. Kameraman: Ahmed Muini Cem
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