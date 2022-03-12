Kuran Sergisi Tahran'da katılımcılı düzenlenecek

Kur'an-ı Kerim Tanıtım Faaliyetlerini Geliştirme Komisyonu 60. toplantısı sırasında gazetecilere konuşan Muaf, 29. Uluslararası Kur'an Sergisi'nin 17-29 Nisan tarihlerinde Tahran Musallası'nda düzenleneceğini söyledi.

Bu serginin önceki yıllara göre daha sınırlı olacağını ifade eden Muaf, ''Serginin 25 gün olmasını talep etmiştik, ancak 12 gün yapılmasına karar verildi. Yeni korona dalgasının azalması nedeniyle kitap fuarı ve Kuran fuarı ziyaretçili yapılacak'' diye belirtti.

Geçen hafta Kültür ve İslami İrşad Bakan Yardımcısı Müniri, 29. Uluslararası Kur'an-ı Kerim Sergisi Planlama Konseyi'nin ikinci toplantısında, ''Tüm sağlık talimatlarına uyarak, görkemli Kur'an-ı Kerim Sergisinin düzenlenmesinde devlet ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği yapacak. Kur'an toplumunun kapasitelerini maksimum şekilde kullanmak için elimizden geleni yapacağız'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Müniri, Kur'an sergisinde uluslararası bölümün faaliyetleriyle ilgili olarak, "Kur'an-ı Kerim'in "Büyüme ve büyüme kitabı Kur'an" sloganıyla ilk sanal sergisi, geçen yılın Mayıs ayında düzenlenecek'' diye ekledi.

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