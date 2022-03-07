İslam dünyasının en nefis Kuran halısı Tebriz'de dokunuyor

Gazetecilere konuşan Hamzazade, "Kur'an-ı Kerim'in tüm ipek halısı, Tebriz İslam Sanatları Üniversitesi tarafından görevlendirilen yetenekli Azerbaycanlı halı sanatçıları tarafından yılan eni 80 ve uzunluğu 160 olacak şekilde 160 kat halinde dokunuyor" dedi.

Ahmed Neyrizi Usta'nın çizgili 28 satır ve bordüre 90x60 cm boyutlarında işlenmekte olan bu halının her yüzeyinin dokunmakta olduğunu kaydeden Hamzazade, ''Her dokusu usta ve hünerli ellerde iki şekilde 16 ay boyunca dokundu' diye belirtti''.

Hamzahzade, "Bu muhteşem halının haritasının bilgisayarla hazırlanması ve malzemelerinin geleneksel ve bitkisel yöntemlerle doğal olarak boyanması ve 20 farklı renkten oluşması olağanüstü bir konudur'' diye konuştu.

Ona göre bu 160 işlemin şimdiye kadar 72'si tamamlandı ve bu nefis Kur'an halısının dün sayfaları kesildi.

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