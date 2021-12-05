Bu yılın ilk yarısında 1.7 milyon metrekare el dokuma halı üretildi

Geçen yılın aynı dönemine göre bu alanda yüzde 10'luk artış yaşandığına dikkati çeken Rafi, 'Üretimdeki bu büyüme, yerli halı dokumacılarının korona, hammadde kıtlığı ve bazı yerli hammadde fiyatlarındaki ani artış ve yaptırımların devam etmesi gibi sorunlarla karşılaşmaya devam ederken gerçekleşti' dedi.

Bu yılın başından bu yana, 300 milyar Tümen bütçeli bu merkez tarafından 47 girişimcilik projesinin hayata geçirilmesi ve başvuru sahiplerine düşük maliyetli olanaklar sağlanmasının halı dokuma alanlarında gündemde olduğuna değinen Rafi, 'Bu projelerin hayata geçirilmesinden yılsonuna kadar 6 binden fazla kişiye istihdam sağlayan 50 bin 378 metrekare el dokuma halı üretiminin yapılması bekleniyor' ifadesini kullandı.

Rafi, 'Düşük maliyet, özellikle köylerde ve kayıt dışı yerleşimlerde yaygın istihdam, yüksek katma değer yaratma ve kolay eğitim ve öğretim, el dokuma halı endüstrisinin özellikleri arasındadır' diye ekledi.

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