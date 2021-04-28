Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi avlusunda Kur'an-ı Kerim'in tertil ile okunmasından görüntüler

Meşhed, İRNA- Ramazan ayının gelmesi ile İmam Rıza Türbesi'nin Azatlık avlusunda Sabah namazının ardından her gün Kur'an-ı Kerim tertil ile okunmaktadır. Tertil, Kur’ani bir kelime olup Kur’an-ı Kerim’in tilavet adaplarından birisidir. Buna göre, Kur’an tedebbür (tefekkür) ve hoş bir sesle tilavet edilmektedir. Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberin (s.a.a) Kur’an ayetlerinin üzerinde düşünerek ve tedebbürle okumaya ve kıraat ederken acele etmemesini emretmektedir. Hz. Peygamber Efendimizin (s.a.a) siyresinde buna dikkat edilmiş ve günümüzde hoş bir edayla okunan bir kıraat metodudur. Kameraman: Muhsin Bahşende