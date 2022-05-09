İran tekvando takımı Brezilya İşitme Engelliler Olimpiyatlarında dünya şampiyonu oldu

Toplamda 10 madalya ile yarışmaların şampiyonu olan İran'ın ardınan 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile Güney Kore ikinci, 1 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalya ile Türkiye ise üçüncü sırada yer aldı.

Brezilya'nın Kasias kentinde düzenlenen 24. İşitme Engelliler Olimpiyatlarında İran takımının toplam madalya sayısı bugüne kadar 25'e çıktı.

Oyunların 7. gününde rakipleri ile karşı karşıya gelen 4 tekvandocumuz, bir gümüş ve 2 bronz madalya sahibi oldu.

+80 kg'de yarışan Muhammed Safrani Kırgız ve Türk rakilerini yenmesine rağmen final maçında Koreli rakibine karşı yenilerek gümüş madalya kazandı.

Vahid Zeyneli -80 kg'de üçüncülük yarışmasında Venezuelalı tekvandocuyu 23-3'lük skorlar yenerek bronz madalya kazandı.

Kadın tekvandocumuz Nesibe Şehbazi ise üçüncülük maçında Hindistanlı tekvandocuya karşı sahadan galip ayrılarak bronz amdalyayı elde etti.

Diğer kadın tekvandocumuz Meryem Rahimi ise üçüncülük maçında Özbek rakibine karşı yenilerek dördündü oldu.

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