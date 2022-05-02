İran'da koronadan vefat edenlerin sayısı günlük 18'e düştü

Açıklmaya göre, son 24 saatte 18 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 141 bin 114’e yükseldiği, vakalardan bin 38 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Açıklamada, İran'da koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 6 milyon 988 bin 358 kişinin iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

‘’Ülkede şimdiye kadar 51 milyon 215 bin ve 314 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’’ ifade edilen açıklamada ‘’Şu ana kadar 64 milyon 345 bin 832 kişiye ilk doz korona aşısı, 57 milyon 569 bin 769 kişiye de ikinci doz aşı ve 27 milyon 69 bin 40 kişiye üçüncü doz aşı yapıldı, ülkede toplam enjekte edilen aşı sayısı 148 milyon 984 bin 641 doza ulaştı ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, Mart ayında Abadan'daki Talekani Hastanesi'ni ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, ''Korona'ın 6. dalgasını geride bırakırken hastaneye başvuru sayısında düşüşe tanık olmaktayız'' demişti.

Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, Kasım 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs hastalığını dünyaya yayıldığı için pandemi olarak ilan etti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish