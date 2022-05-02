5 milyonun üzerinde kişi ücretsiz sağlık sigortası kapsamında

Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın tüm yabancı ülke vatandaşlarının da minimum sağlık sigortası kapsamına alınması için çalıştığını kaydeden Nasihi, 100 kalem yeni ilacın da sigorta çerçevesinde girdiğini ifade ederek, ''Bu ilaçlar geçen yıl ilaçların fiyatının artması ile sigorta dışındaydı, ancak bu yeni gelişme ile halkın cebinden ödemesi azalmıştır'' diye belirtti.

Geçen yıl 560 kalem ilacın fiyatının arttığına dikkati çeken Nasihi, ''Bu ilaçlardan ilk başta 460'ı, geri kalan 100'ü de son dönemde sigorta kapsamında alındı'' diye ekledi.

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