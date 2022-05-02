2 May 2022 12:43
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5 milyonun üzerinde kişi ücretsiz sağlık sigortası kapsamında

5 milyonun üzerinde kişi ücretsiz sağlık sigortası kapsamında

Tahran, İRNA- İran Sağlık Sigortası Genel Müdürü Muhammed Mehdi Nasihi, 2022 yılı Bütçe Kanunu çerçevesinde ülkenin yüzde 30'unu oluşturan alt gelir grubundan sadece 500 bin kişinin sigortalanmadığını ve toplamda 5 milyon 792 bin kişinin sigrota kapsamına alındığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın tüm yabancı ülke vatandaşlarının da minimum sağlık sigortası kapsamına alınması için çalıştığını kaydeden Nasihi, 100 kalem yeni ilacın da sigorta çerçevesinde girdiğini ifade ederek, ''Bu ilaçlar geçen yıl ilaçların fiyatının artması ile sigorta dışındaydı, ancak bu yeni gelişme ile halkın cebinden ödemesi azalmıştır'' diye belirtti.

Geçen yıl 560 kalem ilacın fiyatının arttığına dikkati çeken Nasihi, ''Bu ilaçlardan ilk başta 460'ı, geri kalan 100'ü de son dönemde sigorta kapsamında alındı'' diye ekledi.

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