ABD Başkanı Biden bir kez daha 1915 olaylarına Ermeni Soykırımı dedi

ABD Başkanı Biden tarafından bu konuda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''24 Nisan 1915 günü Osmanlı yetkilileri Ermeni toplumunun liderleri ile aydınlarını gözaltına aldı. Bu soykırım, 20. yüzyılın en kötü gaddarlıklarından biriydi.

Bugün ihraç edilen ve öldürülen 1.5 milyon Ermeni'yi anıyoruz. Nefreti herhangi bir şekilde yıkıcı etkisine karşı uyanık olmaya dönük taahhüdümüzü hatırlatıyoruz''.

Buna tepki olarak ise Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu twitter hesabından, Biden'in 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına, ''1915 olayları için siyasi motivasyonla ve yetkili mahkemenin kararı olmaksızın soykırım ifadesini kullanmak, bu tür kişilerin ikiyüzlülüğünün apaçık örneğidir. Bazı Batılı ülkeler son dönemde soykırımın sadece mahkeme kararıyla kanıtlanabileceğini belirtmiştir'' ifadesini kullandı.

Biden geçen yıl ABD tarihinde ilk defa bir başkan olarak 24 Nisan 1915 olayları için soykırım ifadesini kullanmış ve Türkiye'nin büyük tepkisini toplamıştı.

ABD merkezli NBC News kanalı ise Biden'in bu açıklaması ile ilgili olarak, ''ABD Ermeni soykırımını tanıyarak bunu Moskova'ya yaklaşarak Washington'dan uzaklaşan Ankara'nın bazı davranışlarını düzeltmesi için bir koz olarak kullanmak istiyor'' ifadesine yer vermişti.

Türkiye defalarca 'Ermeni soykırımı'nı reddetmiş ve bunun soykırım değil 1. Dünya Savaş koşullarında bir tehcir politikası olduğunun altını çizmiştir.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish