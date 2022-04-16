İran Ekonomi Bakanı ABD'ye Yolculuğunu İptal Etti

İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Seyyid İhsan Handuzi Dünya Bankası bahar oturumuna vizenin yolculuğun son günlerine kadar gecikmesinden ötürü ABD’ye gitmekten vazgeçti.



ABD hükumetinin Dünya Bankası veya Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kurumlara karşı taahhütlerini ihlal edişi defalarca tekrarlandı. ABD İran’dan bu ülkeye uluslararası kurumların düzenlediği oturumlar veya toplantılara katılmak için bu ülkeye gitmek isteyen heyetlerdeki İranlı yetkililere vizeyi geç vererek uluslararası kurumlara karşı sorumluluğunu yerine getirmiyor.



Bazı uluslararası kurumların ABD topraklarında bulunması bu hükumetin söz konusu durumu politik çıkarları doğrultusunda kötüye kullanması için bir fırsat sunuyor.



İran İslam Cumhuriyeti’nin Uluslararası Para Fonu veya Dünya bankası gibi kurumların kurucu üyelerinden olmasına rağmen ABD hükumeti İran’dan söz konusu kurumların oturumlarına katılmasını dolaylı yollardan engelleyim sorumluluğunu kötüye kullanıyor.



ABD’nin uluslararası kurumları kötüye kullanması bu meselelerle sınırlı kalmıyor; Washington hükumeti İran’a yasa dışı tek taraflı yaptırımlar uygulayarak İran’ın uluslararası kurumlardaki haklarından yararlanmasını engelliyor.





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