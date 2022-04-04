ABD’de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Binlerce Uçuş İptal Edildi

The Hill sitesinin yayınladığı bir habere göre sadece geçtiğimiz günde ABD’de 3 bini aşkın uçuş iptal edildi. Uçuşların iptal edilmesinin nedeni ise Florida eyaletinde hakim olan olumsuz hava koşullarıdır.

İptal edilen uçuşların yanı sıra binlerce yolcu uçağı gecikmeyle kalkışa geçti.

ABD’nin doğu güneyinde meydana gelen şiddetli fırtınalar bahar tatilleri nedeniyle halkın yoğun bir şekilde bu bölgeye gelmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleşmekte.

Uçuşların olumsuz hava koşullarından ötürü gecikmesi ve iptal edilmesi Cumartesi gününden itibaren başladı ve Pazar’a kadar devam etti. Bu koşullar önceden tahmin edilmesi zor olan fırtınaların hava trafiği kontrolünü olumsuz yönde etkilemesiyle ortaya çıktı.



İptal edilen uçuşlarının 80 uçuşa ulaşan Miami uluslararası havaalanı diğer havaalanlarına göre en çok uçuşun iptal edildiği havaalanı olarak kayıtlara geçti.



Uçuşların iptal edilmesi, ABD’de yakıt ücretlerinin artması nedeniyle uçak biletlerinde fiyat artışı medyana gelmesiyle eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.



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