Sırbistan Uluslararası Kayak Şampiyonasında İranlı sporcular ikinci bronz madalyasını kazandı

Sırbistan'da düzenlenen yamaç stili yarışmasında Hodsiyani değerli bir bronz madalya kazandı.

Emir Ali Bakırzade ise Sırbistan'daki uluslararası snowboard yarışmasının ilk gününde bronz madalya kazandı.

Sırbistan'daki Big Air yarışmaları ile başlayan uluslararası snowboard yarışmalarında İran'dan Emir Ali Bakırzade, bronz madalya kazandı. Onun ardından Hamid Hodsiyani dördüncü sırada yer aldı.

Bakırzade ile Hodsiyani ülkemizin milli takımını oluşturuyor. Nevid Yusifi ise bu yarışmalarda ülkemiz ekibine liderlik ediyor.

Bu yarışmalar yarın yapılacak olan yamaç tarzı yarışmalar ile takip edilecek.

Bu müsabakalarda sporculara Kayak Federasyonu Serbest Stil Komitesi Başkanı Areş Laçini eşlik ediyor.

Şervin Hidayetzade ise sakatlığı nedeniyle bu yarışmalara katılamadı.

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