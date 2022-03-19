İran 6'lı Asya bilardo turnuvasına ev sahipliği yapacak

Bowling, Bilardo ve Bowls Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Asya Bilardo Konfederasyonu'nun (ACBS) yönetim kurulu toplantısı sonunda İran'ın Asya 6 top ve takım bilardo turnuvasına ev sahipliği yapması kararlaştırıldı. Bu yarışmalar Ekim ve Kasım 2022'de İran'da yapılacak.

İran Bowling, Bilardo ve Bowls Federasyonu Başkanı Haşim İskenderi, bu toplantıda gündeme getirilen konular hakkında, "Toplantı çok iyiydi ve önceki ACBS önlemleri seti gözden geçirildi. Asya Bilardo Konfederasyonu'nun dünyadaki ve Asya'daki korona koşulları nedeniyle Katar ve BAE'de bir dizi programı yapıldı'' diye belirtti.

Asya Konfederasyonu'nun mali durumuna ilişkin raporun toplantıda gündeme getirilen diğer konulardan biri olduğunu belirten İskenderi, ''İran İslam Cumhuriyeti'nin gelecek yıl 6 top ve takım bilardo müsabakalarına ev sahipliği yapması kesinleşti. 2022'de İran, Asya 6 top ve takım bilardo müsabakalarına, 2023'te ise dünya snooker müsabakalarına ev sahipliği yapacak'' diye konuştu.

Bowling, Bilardo ve Bowls Federasyonu Başkanı, "İran dünya ve Asya snookerına ev sahipliği yapma konusunda aktif ülkelerden biri ve bu konu Dünya Federasyonu ve Asya Konfederasyonu için de önemli. İran bu alanda çok iyi koşullara sahip ve zorlu korona koşullarına rağmen ev sahipliğinde kabul edilebilir bir puan aldı'' diye ekledi.

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