İranlı snookerci, İngiliz snooker Turnuvasında şampiyon oldu

20-23 Ocak tarihlerinde düzenlenen rekabetlerde Vefayi, Mark Williams’I yenerek 123 puan ile şampiyon oldu.

Dünyada 42. sırada yer alan Vefayi, final öncesi, dünyada 58. sırada yer alan Peter Dolini Alain Taylor, Michael Georgio, Woo Merzli ve Liang Wembo’yı yenmeyi başarmıştı.

Vefayi Turnovanın 55 bin Pound değerindeki ödülün sahibi oldu.

Snooker, 22 topla oynanan, Britanya'da popüler olan bir bilardo türüdür. Oyunun amacı çuha kaplı masadaki topları isteka kullanarak masanın her köşesinde dört tane ve uzun kenarın ortasında iki tane olmak üzere 6 tane deliğe belli kurallara ve sıralamaya bağlı kalarak sokmaktır. Oyunun açılışında; bir adet "isteka topu" olarak anılan beyaz top 15 tane kırmızı top ve bunlara ilaveten birer tane 6 farklı renkte top vardır.