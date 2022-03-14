İran, Asya bilardosunda bir kadın komisyonu kurulmasını önerdi

İRNA'ya konuşan Musevi, ''Ülkemizin kadın bilardo oyuncuları, 1-6 Mart tarihleri ​​arasında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Asya ve Dünya Bilardo Şampiyonasına aynı anda katıldı. Dünyanın en iyi bilardocuları Asya'dadır. Taylandlı kızlar bu sporda önemli bir güçtür, onu Hindistan ve Moğolistan ve Belçika gibi Avrupa ülkeleri izlemektedir. Ülkemiz temsilcileri her iki etkinlikte de madalya kazanamadı, ancak korona salgını öncesinde Türkiye'nin Antalya kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki performansları ve varlıklarıyla karşılaştırıldığında, bu yarışmalarda daha iyi performans gösterdiler diyebiliriz" diye konuştu.

Sara Baharvend ve Meryem İbrahimi'nin gruptan çıktığını ancak yarı finale ve sıralamaya yükselemediklerini dile getiren Musevi, "Genel olarak, kadınlarımızın bu rekabet dönemindeki performansı tatmin ediciydi. Dünya Kupası'nda Belçika, Tayland ve Hindistan takımları bu yarışmada birinci ila üçüncü sırayı aldı. Dünya Federasyonu ve Asya Konfederasyonu'nun önerdiği takvime göre bilardo müsabakaları Haziran'ds başlayacak. Nevruz bayramının hemen ardından kamplar yapacağız. Kadınlar için bu alanda başarı, yıl boyunca sürekli yapılması gereken sürekli eğitim gerektirir. Bilardo, yoğun bir zamanda istenilen sonucu almanın bir yolu değildir, bu nedenle kamplara bilardo akademisi alanında önde gelen antrenörlerin varlığında başlamalıyız'' değerlendirmesini yaptı.

Musevi şöyle devam etti:

''Kadınlarımız Dünya ve Asya etkinliğine katılmak için uzun süredir kampta bulunuyor ancak en iyi sonucu alabilmek için bu kampların aralıksız devam etmesi gerekiyor. İranlı snooker, Hüseyin Vefayi ve ülkemizin diğer temsilcileri dünyada iyi bir başarı elde etti ve kadınlarımızın mevcut kapasitelerine göre madalya kazanmaları çok da zor değil. İran, Dünya Bilardo Federasyonu ve Asya Konfederasyonu'na teklifler sundu. Bu teklifte İran, dünyadaki ve Asya'daki kadın snooker oyuncularını desteklemek için Asya Konfederasyonu'nda bu sporda kadınlar için bir komisyon kurulması çağrısında bulundu'' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish