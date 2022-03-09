Galler'de İranlı sporcudan iyi performans

1-6 Mart tarihleri arasında düzenlenen Galler Serbest Snooker Turnuvasına katılan Vefayi, çeyrek finalde Çin'den Zhang Anda ile oynadığı çok önemli maçta rakibinin 4 puan gerisindeyken müthiş bir geri dönüşle maçtan galip ayrıldı. Vefayi bu galibiyetle yarı finale çıkmayı başardı.

Bu müsabakanın ilk etabında milli snookercimiz "Robbie Williams"ı 4:3'lük skorla, ardından "Jack Jones"u 4:0'lık skorla ve Gallerli "Ryan Dee"yi 4'lük skorla mağlup etmişti.

Elde ettiği parlaklık ve zaferlerle Vefayi, genel profesyonel snooker sıralamasında 19. ve yıllık sıralamada 8. sırada yer alıyor.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish