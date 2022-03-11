Dünya Snooker Şampiyonasında İran'dan Sarhoş ikinci oldu

2022 Dünya Snooker Şampiyonası'nın finali Pakistan'dan İhsan Ramazan ile İranlı Sarhoş arasında oynandı. Maç sonu Sarhoş 6-5'lik skorla mağlup olarak ilinciliği elde etti.

Bu hassas ve çekici yarışma beş saatten fazla sürdü.

6-11 Mart tarihleri ​​arasında Katar'da düzenlenen Dünya Bireysel Snooker Şampiyonası'nda ülkemizin temsilcileri Emir Sarhoş, Siyaveş Mezini ve Ali Revşenikiya'ydı.

Ülkemiz snooker temsilcileri geçtiğimiz yıllarda iki dünya snooker şampiyonluğu kazanmıştı.

Unutulmamalıdır ki dünya snooker şampiyonasında en yüksek puanlar tablosunun başında 136 puanla Siyaveş Mezini yer alıyor.

Asya Snooker Şampiyonası da 12-16 Mart tarihleri arasında Katar'da yapılacak.

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