11 Mar 2022 23:42
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Dünya Snooker Şampiyonasında İran'dan Sarhoş ikinci oldu

Dünya Snooker Şampiyonasında İran'dan Sarhoş ikinci oldu

Tahran, İRNA- 2022 Dünya Snooker Şampiyonası'nda İranlı Emir Sarhoş, beş saatten fazla süren ilginç bir maç sonrası ikinci oldu.

2022 Dünya Snooker Şampiyonası'nın finali Pakistan'dan İhsan Ramazan ile İranlı Sarhoş arasında oynandı. Maç sonu Sarhoş 6-5'lik skorla mağlup olarak ilinciliği elde etti.

Bu hassas ve çekici yarışma beş saatten fazla sürdü.

6-11 Mart tarihleri ​​arasında Katar'da düzenlenen Dünya Bireysel Snooker Şampiyonası'nda ülkemizin temsilcileri Emir Sarhoş, Siyaveş Mezini ve Ali Revşenikiya'ydı.

Ülkemiz snooker temsilcileri geçtiğimiz yıllarda iki dünya snooker şampiyonluğu kazanmıştı.

Unutulmamalıdır ki dünya snooker şampiyonasında en yüksek puanlar tablosunun başında 136 puanla Siyaveş Mezini yer alıyor.

Asya Snooker Şampiyonası da 12-16 Mart tarihleri arasında Katar'da yapılacak.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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