Sabre Dünya Kupası'na üç İranlı temsilci yükseldi

Eskrimde ve bireysel bölümde Dünya Kupası, Macaristan'ın ev sahipliğinde başladı. Bu müsabakada milli takımımız 4 temsilci ile mücadele ediyor.

Dünya sıralamasında 14. sırada yer alan Ali Pakdamen 64 kişilik bölümde bugünden itibaren müsabakasına başlayacaktır.

Dünkü müsabakada grup aşamasında Muhammed Rehberi 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle, Muhammed Futuhi 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ve Ferzad Baher 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ön sıralamada yükselerek bir sonraki maça katılması hakkını elde etti.

Ferzad Baher bugün Fransa'dan Maxim ile 64 kişilik sıralamada yarışacak. Muhammed Rehberi ise Amerika Birleşik Devletleri'nden Homer ile mücadele edecek.

Ayrıca Futuhi, eleme tablosundaki ilk maçında İtalya'dan Galileo Fuccini'ye 15-13 yenilerek yarışmadan elendi ve 110. sırada yer aldı.

Rehberi ve Baher bu aşamada kazanırsa 32 kişilik sıralamada maça girecek.

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