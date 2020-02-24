İran Milli Kılıç Takımı 2020 Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası'na katılan İran Milli Kılıç Takımı sabre dalında 32 puan kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.

Ali Pakdamen, Muctaba Abedini, Muhammed Rehberi ve Muhammed Futuhi'den oluşan İran Milli Kılıç Takımı, beşinci oldu.

Polonya'da düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Eleme Turu olarak düzenlenmektedir.

Dünya Eskrim Federasyonu'nun açıklamasına göre Abedini, sabre eskrim dalında dünyanın en iyi 10. sporcusu seçildi. Abedini dün Polonya'da düzenlenen Dünya Eskrim Şampiyonası'nda Fransız rakibine yenilerek elendi.

İran Milli Kılıç Takımı kaptanı Muctaba Abedini, Dünya Eskrim Federasyonu'nun açıkladığı son sıralamaya göre dünyanın en iyi 10 eskrimcisinden biri olarak seçildi.