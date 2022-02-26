İran genç eskrim takımı Sabre'de Asiya ikincisi oldu

Özbekistan'da düzenlenen Asya Gençler Eskrim Şampiyonası'nın devamında sabre kılıç kategorisinde İran genç eskrim takımı ikinci oldu.

Nima Aghaei, Sam Zolghadri, Mobin Razavi ve Amir Mohammad Mirshafiei'den oluşan ve Mojtaba Abedini ve Massoud Fotouhi'nin antrenörlüğünü yaptığı İran genç eskrim takımı, final maçında Özbekistan'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Ülkemizin kılıç takımının sonuçları şöyle:

Birinci tur (çeyrek final): İran 45 - Hindistan 27

Yarı final aşaması: İran 45 - Kuveyt 39

Final: İran 32 - Özbekistan 45

Aynı yarışmada Nima Aghaei de 21 yıl sonra İran'a bireysel kılıç bronz madalya kazandırdı.

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