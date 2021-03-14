İranlı eskrimci,Dünya Eskrim Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

İran, Milli Eskrim Takımı, Macaristan'daki Eskrim Dünya Kupası'na altı oyuncuyla katılıdı.

İranlı eskrimci Muhammad Rehberi, ilk maçını Alman eskrimci Richard Hoppers'a karşı 15-12 puanla kazandı.

Son 16 turun ikinci maçında dünya üçüncüsü Amerikalı eskrimci Elie Darchowitz ile karşı karşıya gelen Rehberi, rakibini 15-13'lük skorla mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Dünya Kupası eskrim müsabakaları 15 Mart'a kadar Macaristan'ın Budapeşte kentinde devam edecek ve bu müsabaka, Uluslararası Eskrim Federasyonu'nun onayı ile Tokyo'daki Olimpik takım kotalarını tamamlamak için yapılan son etkinliktir.