İran'da düzenlenmesi planlanan Dünya Gençler Eskrim Şampiyonası bu yıl düzenlenmeyecek

İRNA'ya konuşan İran Eskrim Federasyonu Başkanı Muhsin Vahdani, 'Dünya Eskrim Federasyonu'nun bildirmesi üzerine 2020 yılı sonuna kadar bu alanda hiçbi karşılaşma yapılmayacak. Yapılacak herhangi bir müsabaka da özel sağlık kuralları çerçevesinde olacaktır. Dünya Eskrim Şampiyonası İran'a gönderdiği mektupla yerine getirilmesi zor koşullar öne sürmüştür' dedi.

Korona salgını ve bundan doğan özel sağlık protokolleri nedeniyle Dünya Gençler Eskrim Şampiyonası'nın gerçekleşmesinin zor ve hatta imkansız olduğunun altını çizen Vahdani, 'Ulusal Korona ile Mücadele Kurulu da eskrim alanında kamp kurulması konusunda bize talimat vermemiştir. Bu nedenle diğer ülkelere 2020 Dünya Gençler Eskrim Şampiyonası'nın düzenlenmesinin mümkün olmadığını ilettik' diye ekledi.

Geçen yılki şampiyonalarda İran sekicinzi sıraya yerleşirken, Ukrayna şampiyonluğa ulaştı.

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