İran 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki 50. kotasını elde etti

İran'dan şu ana kadar atletizm, basketbol, atıcılık, grekoromen ve serbest güreş, bisiklet yarışmaları, yay ve okçuluk, voleybol, tekvando, karate, eskrim ve boks dallarında 50 sporcu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etmiştir.

Toplam 50 sporcudan 5'inin kadınlardan oluştuğu ve bunların atıcılık ile karatede elde edildiğini belirtildi.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'na kıyasla performansını yükselterek 70 sporcu ile kaılmayı hedefleyen İran'ın önümüzdeki aylarda yapılacak yarışmalarda bu hedefe ulaşması bekleniyor.

Dünya genelinden 11 bin 90 sporcunun katılımıyla 33 spor kategorisinde 24 Temmzu- 9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılması planlanan Olimpiyat Oyunları'nın koronavirüs nedeniyle bir sonraki tarihe erteleneceği olasılıklar arasında görülmektedir.