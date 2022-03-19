İran'dan Sıddiki, Asya-Pasifik Kuraş Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi oldu

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'deki Milli Kütüphane'de gerçekleşen Asya-Pasifik Kuraş Konfederasyonu Genel ve Seçim Kurulu Toplantısında Uluslararası Kuraş Federasyonu'nun gözlemcisi olarak İran Wushu Federasyonu Kuraş Derneği Başkanı Muhammed Rıza Nesirinejad, Federasyon Başkanı Haydar Ferman adına katıldı.

Oylamanın sonunda Kamil Roziev, Asya-Pasifik Kuraş Konfederasyonu Başkanlığına yeniden seçildi. İran Wushu Federasyonu Başkanı Emir Sıddiki ise Yönetim Kurulu üyeliğine ve Konfederasyonun Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanlığına seçildi.

Kuruş Hüsrevyar da teknik direktör olarak seçildi. Teknik direktör doğrudan konfederasyon yönetim kuruluna girer. Bu hesapla İran, konfederasyonun yönetim kurulunda iki sandalyeye sahip olacak.

Ayrıca bu toplantıda İran Wushu Federasyonu Halkla İlişkiler Müdürü Hamed Abdolmeliki, Asya-Pasifik Konfederasyonu Medya Komisyonu üyesi oldu.

Toplantı ayrıca Asya-Pasifik Kuraş Konfederasyonu'nun yeni anayasasını ve Suudi Arabistan'ın yeni üye olarak üyeliğini onayladı.

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