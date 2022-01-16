Dünya wushusu için önemli kararlar alındı

Dünya Wushu Federasyonu Yönetim Kurulu 38. toplantısı, 15 Ocak Cuma günü tüm üyelerin katılımıyla, Dünya Wushu Federasyonu Başkanı Gu Zhang Wei'nin başkanlığında ve yönetim kurulu üyesi Mehdi Alinejad'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Alinejad konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Bu toplantıda Talu Dünya Kupası'nın 3-6 Kasım tarihleri ​​arasında Japonya'nın başkenti Tokyo''da düzenlenmesine karar verildi. Bu bağlamda, yarışmaları düzenlemekten sorumlu kişi, bu etkinliği düzenleme süreci hakkında bir rapor ve bilgi sundu' dedi.

Bir sonraki yönetim kurulu toplantısının Talu Dünya Kupası maçları sırasında yapılmasına karar verildiğini dile getiren Alinejad, 'Aynı zamanda Dünya Wushu Federasyonu Genel Sekreteri, son iki yılın, yani 2020 ve 2021'in performans raporunu sundu. Bu iki yılın en önemli olayının, Dünya Wushu Federasyonu'nun World Game'e resmi girişi olduğunu vurguladı' diye belirtti.

Dünya Wushu Federasyonu Genel Sekreteri, Wushu'nun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2022 Birmingham turnuvasına katılmasına rağmen bu olaydan sonra spor resmen bu tür yarışmalara girileceğini ifade eden Alienjad, 'Çin'in düzenleyeceği öğrenci yarışmaları ve Rusya'nın düzenleyeceği "Dünya Öğrencisi" yarışmaları hakkında da detaylı açıklamalarda bulundular' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish