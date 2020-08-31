Dünya Wushu Federasyonu'ndan Zahidan'da düzenlenen Kuraş hakemlik kursuna övgü

Abbas Şibek,’Bu eğitim kursu, 39 milli sporcunun katılımıyla 17 Ağustos'tan bu yana ilk kez Zahedan'da üç gün süreyle düzenlendi’diyerek ‘Kuraş'ın uluslararası antrenör Hüsrevyar da bu eğitim kursuna katıldı’dedi.

Şibek, ‘Bu ildeki geleneksel güreş sporu bu tür güreşe çok yakın ve benzerdir’diyerek’Bu spor, 1998 yılından bu yana geleneksel Özbekistan sporu çerçevesinden çıktı ve federasyonlar ve dünya ve Asya yarışmaları şeklinde faaliyetlerine başladı’ifadesini kullandı.

Şibek,’Sistan ve Beluçistan bu alanda sekiz aydır iyi faaliyetlerde bulundu, böylece antrenman için ilde baş antrenörün bulunması, il şampiyonalarının düzenlenmesi, erkek takımının milli takım tarafından seçilen milli müsabakalara gönderilmesi, 2 kadın gönderilmesi bu başarılardan bazıları. Tahran'da Tayvan milli takımının baş antrenörünün var olduğu eğitim kursu ve Zahidan'da üçüncü ulusal düzeyde hakemliğin düzenlenmesi oldu’diye ekledi.